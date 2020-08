La domanda di chi ha seguito da vicino la «convention» teletrasmessa dei Repubblicani conclusasi ieri è una sola: ma in quale realtà vive il partito di Trump? Risposta: nella propria, ovvero in quella realtà alternativa che fonde realtà virtuale, «reality show» e culto della personalità. Il risultato è la rappresentazione di due Americhe opposte che però non esistono. Nella prima, una descrizione certamente non imparziale della realtà nell’era di Trump in cui si afferma che il coronavirus è stato domato dalla leadership presidenziale, l’economia è tornata a livelli pre-pandemici e l’attuale presidente non è che una figura empatica che sostiene l’immigrazione e che mai cavalcherebbe a proprio favore gli episodi di razzismo che stanno dilagando negli Stati Uniti. Nella seconda America ecco la...