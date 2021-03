Ieri alle 11.59 abbiamo fatto un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus a un anno esatto dalla morte del primo paziente svizzero affetto da COVID-19. L’ha chiesto il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Sul battellino, rientrando dalle cantine di Gandria con le casse vuote di «Barbera fatto col mulo», io e Asia abbiamo discusso parecchio su questa trovata e ci sono venute delle riflessioni che non vorremmo fossero travisate dal pensiero dominante che non tollera chi sgarra. Con tutto il massimo rispetto per i lutti e le sofferenze causati da questa pandemia, che nessun minuto di silenzio cancellerà, ci siamo chiesti perché mai non ci sia un attimo di raccoglimento nazionale anche per chi muore a seguito di altre malattie. Certo, non servirebbe alla retorica del momento,...