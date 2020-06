Considerando gli effetti anche economici del coronavirus, il segno per il Prodotto interno lordo svizzero nel primo trimestre non poteva che essere negativo. Ma il danno, che chiaramente c’è, non supera la misura che si poteva prevedere. Nel secondo trimestre la contrazione sarà con ogni probabilità maggiore, perché riduzioni e blocchi delle attività si sono estesi, ma se tanto dà tanto si può pensare che anche a metà anno i danni possano trovare qui limiti maggiori rispetto a molti altri Paesi industrializzati. Poi, se come si spera non ci sarà un marcato ritorno del virus, nel terzo e quarto trimestre ci sarà la possibilità di porre altri limiti al segno negativo del 2020 e di preparare un rimbalzo nel 2021.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica che nel primo trimestre il PIL...