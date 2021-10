Che fare? Questa è la domanda che tormenta i responsabili delle politiche economiche dei Paesi occidentali. Infatti l’economia non va affatto bene. Si moltiplicano gli squilibri, i prezzi di petrolio e gas volano, vi è carenza di altre materie prime, molte catene di produzione, come quella dell’automobile, funzionano a ritmo ridotto per mancanza di componenti (in primis i semiconduttori), i prezzi dei noli è esploso e i rifornimenti arrivano con grandi ritardi. Il tutto sta provocando un aumento dei prezzi e la resurrezione di un’inflazione che negli Stati Uniti ha già superato il 5% ed in Europa si aggira attorno al 3%. La paura non è solo l’inflazione, ma anche i segnali di rallentamento della crescita che provengono sia dagli Stati Uniti sia dalla Cina. Questi sono destinati a diffondersi...