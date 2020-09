Tra dieci giorni il popolo svizzero sarà chiamato a esprimersi su alcuni oggetti importanti, a partire dall’iniziativa per la limitazione che tanto fa scaldare gli animi a destra come a sinistra. È in frangenti come questo che la democrazia diretta, uno dei tratti distintivi del nostro Paese, raggiunge la sua piena espressione; ed è in queste occasioni che il cittadino ha il diritto, e forse anche il dovere, di essere informato e informarsi nel migliore dei modi, di raccogliere tutte le nozioni necessarie per comprendere e approfondire i temi al voto, di farsi più di un’idea e di esprimere, alla fine, un sì o un no – o una scheda bianca, in caso di dubbio - che rispecchino pienamente il suo pensiero.

Lo scriviamo dunque ancora una volta: la democrazia diretta è davvero un’opportunità eccezionale....