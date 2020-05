Mario Dondero era un grande fotografo: nato nel 1928, scomparso pochi anni fa, nel 2015. Era un fotografo di quelli che nonostante sapessero stare in silenzio a lungo non passavano inosservati. Buona parte della sua carriera l’aveva trascorsa a Parigi. E gran parte della sua vita di fotografo è stata una vita in bianco e nero. Parlava a voce bassa. Una volta fece una dichiarazione che è un po’ il suo marchio di fabbrica: «il colore distrae. Fotografare una guerra a colori mi pare immorale». Veniva a trovarci al settimanale «L’Espresso», lo faceva spesso, parlava a voce bassa, fumava molte sigarette. Una volta gli chiesi di quella frase, era la fine degli anni Ottanta e il mondo sembrava ormai irrimediabilmente a colori. E lui, impassibile mi rispose con un’altra domanda: «perché non ti pare...