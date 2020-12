Da più di trent’anni leggiamo sui giornali i consigli di lettura di Natale e quelli di Ferragosto. È del tutto normale. Fa parte di una sorta di tradizione. Si scelgono le strenne, i libri appena usciti e si dice quali si possono mettere in valigia, quando si potevano fare serenamente le valigie, quali sotto l’albero, con pacchetti oro e rossi, quali portarsi persino nelle isole deserte. Alcune volte i consigli sono anche messi nell’ordine di prezzo: a seconda della capacità di spesa. I libri dunque assai costosi, quelli piccoli, i regali che piacciono sempre, gli evergeen, e via dicendo. Se si raccogliessero tutti questi articoli in una antologia o in un solo volume avremmo certamente uno spaccato interessante della storia dell’editoria di questi ultimi decenni.

