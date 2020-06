La Banca nazionale svizzera ha confermato la sua rotta e a questo punto non poteva che far così, considerando sia il contesto internazionale sia quello nazionale. Ci sono pareri diversi sul fatto che sia stato o meno opportuno spingersi negli anni così al largo con i tassi negativi e con gli acquisti di valute estere, per frenare il franco. La discussione è legittima e rimane aperta. Ma rischia di essere solo teorica, se non si valuta pragmaticamente dove si trova ormai la nave elvetica e quanto siano agitate le acque attorno ad essa.

Un ritorno rapido verso tassi di interesse positivi o meno negativi e verso la cessazione o la forte riduzione di acquisti di valute può corrispondere a uno schema che ha in teoria le sue buone giustificazioni: ci sarebbe un rafforzamento ancor più marcato del...