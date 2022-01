Se vi avanzano venti milioni di sterline e amate sciare, l’occasione è ghiotta : un magnifico cottage tra le nevi e gli abeti di Verbier con vista sui ghiacciai del Cervino, sette camere da letto e altrettanti bagni, piscina riscaldata , sauna e gym, insomma una residenza degna della vacanza di un re. E in effetti a vendere, se non proprio un monarca, è il figlio di una regina, anzi la Regina, Elisabetta II d’Inghilterra. Accusato di violenza su una minorenne, vent’anni fa, Andrea duca di York ha bisogno di soldi per far fronte a spese legali milionarie. Mamma Lilibet giura che non tirerà fuori un centesimo. Ma tutti sanno che è già pronta a mettere mano al borsellino, nello sforzo di impedire che la rovina di Andrea provochi la caduta della Casa dei Windsor.

