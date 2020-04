Salvare le persone dalla pandemia è la priorità: lo si fa, i risultati arrivano. Salvare i posti di lavoro dal disastro economico è l’altra priorità. Sottostimare i rischi per la tenuta del sistema produttivo è un errore grave tanto quanto sottovalutare i rischi per la salute pubblica. La quale non avrebbe potuto affrontare il «tutto aperto»: per questo c’è stato il blocco parziale, comunque pesante, dell’economia. Ma il sistema produttivo non può sostenere mesi di paralisi. Serve un calendario di rientro. Il Ticino produce beni e servizi per due miliardi e mezzo di franchi al mese, con 40 mila aziende, 200 mila salariati e 30 mila indipendenti. Parmelin ha detto ieri che la produzione in Svizzera è calata del 25%. In Ticino vuol dire oltre 600 milioni di franchi in un mese di restrizioni....