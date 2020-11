Il Partito liberale radicale si appresta a scrivere una nuova pagina, ad eleggere un nuovo presidente (al maschile o al femminile). Lo farà domenica con una forma innovativa, sposata non per volontà ma per necessità. Quello che vedrà l’uscita di scena di Bixio Caprara, sarà un congresso anomalo, a distanza, online, fondamentalmente freddo e nel quale alla fine si conteranno i click ai tre candidati: Natalia Ferrara, Emilio Martinenghi ed Alessandro Speziali. In queste settimane li abbiamo ascoltati in alcune trasmissioni televisive e in una serata online promossa dal PLR per farli conoscere alla base e a quei delegati che dovranno scegliere. Quella che si avvicina sarà una giornata diversa da quelle che hanno contraddistinto le adunate di congressisti del passato. Un appuntamento un po’ asettico...