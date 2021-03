L’Europa del calcio ha scoperto l’America. Ultima arrivate in ordine di tempo la Juventus, che nei giorni scorsi ha riscattato dallo Schalke Winston McKennie, giunto in prestito a Torino la scorsa estate, e la Roma, che ha prelevato da Dallas il terzino diciannovenne Bryan Reynolds. McKennie in bianconero pareva una scommessa. Abbondantemente vinta, perché il giovane centrocampista può essere considerato la rivelazione della prima parte della stagione juventina, per numero di partite disputate e per l’apporto che ha saputo dare al gioco della squadra di Pirlo anche in chiave offensiva. Winston e i suoi “fratelli”: il calcio yankee aveva già inviato qualche elemento in Europa, ma era gente destinata per lo più a squadre di secondo piano, come Tim Howard (dal 2006 al 2016 all’Everton) o Clint...