Un bel segnale. La scuola dell’obbligo che riapre le aule agli allievi è senza dubbio un bel segnale in queste orribili settimane della pandemia. Pur con tutti i problemi, le incertezze e le ansie, comprensibili, che il delicato passaggio comporta e genera: per i docenti, chiamati ad un impegno ragguardevole e ad una responsabilità accresciuta; per i genitori, che han dovuto gestire i figli a casa e ora devono risintonizzarsi su una modalità di frequenza che non sarà quella della normalità e dunque li porrà di fronte a nuove incognite; per gli studenti, che vivranno la novità delle classi divise in due, con la distanza sociale da mantenere e le norme igieniche da applicare. Ma, nonostante tutto ciò, con una scelta di coraggio che il Dipartimento di Manuele Bertoli ha assunto sapendo anche di...