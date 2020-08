Il fatidico 31 agosto, giorno d’inizio del nuovo anno scolastico, si avvicina accompagnato negli alunni dai soliti sentimenti contrastanti: la gioia di rivedere i compagni di classe si scontra con la delusione per la fine delle vacanze, l’impulso alla libertà, così connaturato negli allievi più piccoli, gareggia con un crescente senso del dovere. Eppure, mai come questa volta a prevalere è la soddisfazione per tutti – studenti, genitori e docenti – di tornare all’insegnamento in presenza dopo le mille difficoltà del lockdown. Stati d’animo contrastanti, dicevamo, con il non piccolo impegno del ritorno in classe tuttavia mitigato – oseremmo dire cancellato – dal fatto che con la pandemia le vacanze non siano state, alla fin fine, «vere» e rigeneranti vacanze e che già in precedenza, dal mese...