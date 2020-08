A scuola, a scuola! A fine estate accade sempre che la lunga vacanza trascolori, fra ricordi, malinconie ed eccitazioni, nel frastuono allegro del primo giorno di scuola. La versione cartacea del Corriere di oggi ne parla diffusamente, anche alla luce dell’epidemia non sopita da affrontare. Qui rifletto un momento, più in generale, su quella stagione di vita e maturazione che è l’avventura educativa scolastica e penso a un desiderio e a un malinteso. Il desiderio è quello, sacrosanto, che l’allievo trovi nell’insegnamento anche passione, piacere, fascino e coinvolgimento. In caso contrario langue, si spegne. Il malinteso è invece quello secondo cui imparare deve essere unicamente un piacere. Si dice giustamente che educare è trasmettere realtà e vita, che nulla va imposto all’allievo ma bisogna...