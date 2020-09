La scuola in presenza è tornata ad essere una felice realtà da quattro settimane, un periodo breve ma nello stesso tempo intenso affrontato tenendo le dita incrociate. Oggi il provvisorio bilancio ci porta a dire che le cose sono andate bene, indubbiamente molto meno peggio di quanto si poteva prevedere alla riapertura delle aule di fronte alle molte incognite di una ripresa in grande stile della scuola. Perché, lo si sapeva bene, il virus era pronto a varcare quella porta, l’ingresso usato quotidianamente da ragazzi e docenti che si portano appresso il proprio vissuto familiare, di amicizie e di frequentazioni per le diverse attività sportive o d’altra natura che sono parte integrante della nostra vita pienamente compiuta.

La moltiplicazione dei contatti fa oggettivamente crescere il rischio...