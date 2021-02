Un lavandino con due rubinetti. Dal primo esce un getto di acqua. Dal secondo, invece, escono solo gocce. Ecco. In Svizzera – ma sarebbe meglio dire in buona parte dell’Europa – stiamo cercando di chiudere il primo rubinetto per non far tracimare l’acqua dal lavandino. E ci stiamo riuscendo. Purtroppo, però, non riusciamo a fermare il gocciolio. Potrebbe essere questa l’immagine che la pandemia ci sta trasmettendo. Da un lato le chiusure messe in atto a dicembre, e poi rafforzate a inizio gennaio dal Consiglio federale, stanno avendo successo nell’abbassare i numeri dei contagi riconducibili al «vecchio» ceppo, il rubinetto aperto. Dall’altro, però, le gocce – i casi di variante inglese – continuano a cadere.

È qui che nasce la vera criticità. Perché questa mutazione – lo abbiamo sentito mille...