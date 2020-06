Cala il sipario su un anno scolastico da dimenticare e segnato profondamente dal coronavirus. Docenti e allievi da oggi sono in vacanza, ma questo finale non può essere come quelli alle spalle, contraddistinti spesso dall’incertezza fino all’ultimo minuto per tentare di alzare la media e ottenere la promozione. Anni indimenticabili, compresa quella notte prima degli esami che richiama alla memoria le note di Antonello Venditti, ma ancor di più la paura per una brutta nota nella prova scritta o orale che più contava, in quell’attimo decisivo. Il colpo di spugna sugli esami liceali, dato con troppa leggerezza, è da considerare come una rinuncia avventata. Non è il caso di drammatizzare, ma è peccato sia andata così, che in questa occasione sia mancata quella volontà un po’ testarda che negli...