Il 22 settembre, il Partito liberale radicale vodese dovrà scegliere i propri candidati ufficiali alle elezioni cantonali della primavera prossima. Una scelta di grande rilevanza cantonale ma anche federale. Il partito (che in Consiglio di Stato oggi ha tre seggi come il Partito socialista) si presenterà infatti senza due locomotive elettorali: Philippe Leuba, che ha fatto tre legislature, e Pascal Broulis, che è alla quarta legislatura. A rappresentare una sfida è soprattutto la rinuncia (non proprio spontanea a dire il vero) di Broulis: uomo forte in Governo, nelle elezioni del 2017 ha ottenuto più di 100.000 voti. Ma il partito ha scelto di rinnovare la squadra e per la successione si sono candidati in cinque: l’uscente Christelle Luisier, subentrata nel 2020 a Jacqueline de Quattro eletta...