Dimentichiamo la linea zigzagante, le incoerenze e le improvvisazioni delle autorità federali e cantonali in fatto di strategia contro la COVID-19 in questi ultimi giorni: sono tali e tante da rendere un’impresa disperata il tentativo di comprenderne le ragioni. E, in tutta franchezza, hanno stancato. L’altro ieri, festa dell’Immacolata Concezione, è arrivata invece la notizia che aspettavamo. Ci concentriamo pertanto su ciò che di positivo quest’anno orribile concede col contagocce. L’8 dicembre segna simbolicamente la svolta nella crisi pandemica, con la prima persona vaccinata. Son passati quasi esattamente 11 mesi da quando (era il 9 gennaio) il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina aveva identificato il nuovo coronavirus (inizialmente denominato 2019-nCoV poi...