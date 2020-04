Nei vuoti aperti dal coronavirus rifioriscono teorie e ricette sociali che non hanno mai varcato i confini della teoria o, se sì, all’atto pratico non hanno mai funzionato secondo le attese. Viene rilanciato il cosiddetto reddito universale (cosiddetto perché è un sussidio e non un reddito). Il presupposto ideologico è che il dopo-pandemia non potrà essere come il prima. Si vedrà, se ne discuterà e si deciderà a mente lucida. Però possiamo dire già oggi cosa preferiamo e cosa no. Non vogliamo la società dei sussidi in cui non si lavora perché qualcuno o qualcosa ce lo impedisce. Vogliamo la società del lavoro, in cui si guadagna - in cambio di almeno un terzo delle nostre 24 ore - un reddito sufficiente senza dover dipendere tutti, universalmente, dai sussidi dello Stato, che si chiamino «reddito»...