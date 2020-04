Il coronavirus si diffonde in modo esponenziale. Questa preoccupante e insolita velocità aggrava la situazione trovando – con l’esclusione forse di qualche Paese asiatico con maggiori pesanti esperienze nel passato – strutture sanitarie inadeguate alla gravità e dimensioni della pandemia.

Le misure prese dal nostro Governo (cantonale e federale), come pure quelle più o meno simili di governi di altri Paesi, sono orientate a guadagnare tempo. Con decisioni drastiche si fa di tutto per evitare il contagio (principalmente abolendo il più possibile i contatti personali) al fine di disporre di spazio temporale sufficiente per potenziare ed adeguare l’offerta sanitaria, la disponibilità di letti e attrezzature per le cure intense.

Le settimane (mesi?) così guadagnate servono anche indirettamente su...