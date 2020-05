Si è capito che la personalità della presidente della Confederazione appassisce quando il Paese è costretto a subire l’emergenza e rifiorisce quando la normalità ribalta la partita e gioca per la vittoria. I colori e la solarità di Simonetta Sommaruga sono un termometro attendibilissimo. Ieri ci hanno detto che siamo alla svolta vera: «Il virus è sotto scacco». Non è ancora lo scacco matto, ma dettiamo noi il gioco. Sta a noi evitare errori. Quindi le regole basilari (mani pulite e due metri) vanno applicate sempre. Due segnali forti sono giunti dal Consiglio federale: a) il Parlamento sarà coinvolto per decidere quali misure portare avanti e quali no: stop quindi al potere quasi assoluto dell’Esecutivo, ripristino delle regole democratiche; b) le frontiere dello spazio Schengen saranno riaperte...