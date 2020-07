Fosse accaduto ai tempi di Enzo Ferrari, la mattina dopo la corsa ci sarebbe stata la convocazione a Maranello dei piloti, degli ingegneri, del direttore sportivo e forse sarebbe saltata qualche testa. Perché il Grande Vecchio non avrebbe mai sopportato di vedere in pista una Ferrari oscenamente lenta, con i piloti che fanno l’autoscontro fra loro. Guai venir meno all’ordine di portare al traguardo le macchine anteponendo gli interessi della squadra a quelli degli «stipendiati del volante». In teoria è così anche oggi, nella pratica non è stata la prima volta che Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono entrati in rotta di collisione o si sono ostacolati in altri modi, buttando via punti, piazzamenti, denaro sonante che entra alla squadra.

Ma nel caso specifico di domenica che cosa ha commentato...