Far la spesa al supermercato o nei negozi, per qualcuno è un vero e proprio rito: quasi irrinunciabile. Per altri è un peso, oppure è solo una cosa necessaria, da fare, possibilmente, in fretta. Soprattutto se si devono acquistare pochi prodotti. A quest’ultima categoria appartengono coloro che, quando raggiungono la fila di clienti davanti alla cassa, cominciano a guardare in modo insistente chi sta davanti, muovendo nervosamente gli occhi e, soprattutto, le mani, per mostrare che hanno poca merce. Guai a dir loro che esistono le casse veloci: sorridono solo, in modo forzato, se si cede loro il passo. Se poi arrivano in zona e la cassiera sta cambiando il rotolo di carta alla cassa, apriti cielo: la malcapitata viene fulminata con lo sguardo. L’arrivo del coronavirus ha cambiato le regole...