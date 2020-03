Ormai, a pieno titolo, da alcune settimane è l’argomento del giorno. Se ne parla a tutte le ore. Dappertutto. Si ascoltano gli esperti, si seguono gli aggiornamenti, i dibattiti (radiofonici e televisivi) e poi se ne discute in famiglia, con amici e conoscenti. Parliamo del coronavirus. Si scambia magari pure qualche battuta con sconosciuti, capita anche con gli stessi compagni di fila davanti alla cassa di un supermercato. In coda con i carrelli che ospitano, di questi tempi, più merce del solito. Qualcuno spinge il suo porta scorta con la bocca protetta da una mascherina e guarda gli altri clienti con occhi severi, che sembrano lanciare il seguente messaggio: «Non hai sentito cosa sta accadendo? Perché non ti cauteli?». La cassiere, di questi tempi, ne vedono un po’ di tutti i colori. Avvertono,...