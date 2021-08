«Meglio se vaccinati». È questo lo slogan, più sussurrato che gridato, scelto dal Cantone per dare il via alla campagna che punta a convincere i ticinesi che non hanno ancora optato per la vaccinazione per proteggersi dalla Covid-19 a compiere il decisivo passo. L’appello è stato lanciato a tre voci, quella del direttore del DSS Raffaele De Rosa, quella del medico cantonale Giorgio Merlani e quella del farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, che hanno puntato molto sul rispetto della personale (magari anche intima) scelta di non vaccinarsi. Ma facendo nel contempo presente, con spiegazioni chiare e scientifiche che per giustificare la decisione di non proteggersi (autentico autolesionismo) o non considerare la protezione altrui (autentico egoismo), non va distorta la realtà o mistificati...