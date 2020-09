Due anni e mezzo fa ci fu il plebiscito per la radiotelevisione di servizio pubblico, con l’affossamento dell’iniziativa «No Billag». Ieri la SSR ha annunciato un doloroso piano di tagli sui costi aziendali che comporterà la soppressione di ben 250 posti di lavoro in quattro anni, da attuare anche con un numero imprecisato di licenziamenti. Sembra surreale, ma è la dura realtà.

Il mondo dei media sta vivendo anni difficilissimi. Nessuno può chiamarsi fuori dai cambiamenti portati da Internet, che hanno sottratto agli editori una fetta enorme degli introiti pubblicitari a beneficio dei giganti della Rete. Per radio, tv e giornali i conti non tornano più. Quest’anno ci si è messa anche la pandemia o per meglio dire ci hanno messo del loro le drastiche, ed economicamente disastrose, insostenibili,...