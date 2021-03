Una pacchianata o un simbolo? Si direbbe entrambe le cose a giudicare dal numero di visitatori accorsi nel foyer dell’albergo Hyatt Regency di Orlando in Florida ( che per quattro giorni della scorsa settimana ha ospitato il convegno dell’ala più conservatrice dei Repubblicani) per farsi fotografare accanto alla statua dorata di Donald Trump. In tutto cento chili di plexiglass ricoperto di vernice d’oro, opera dello scultore filo-Trump Tommy Zegan, la statua ad altezza d’uomo raffigurava l’ex-presidente degli Stati Uniti in camicia e cravatta, pantaloncini da boxe a stelle e strisce e con in mano una bacchetta magica con una stella emergente: nel complesso un po’ tozza e caricaturale, con le gambe divaricate come un piccolo Colosso di Rodi. Come pacchianata ci stava bene perché almeno dimostrava...