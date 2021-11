Tutti noi vorremmo chiudere definitivamente il capitolo COVID, lasciarci alle spalle i dolori e le angosce di quella che è stata una delle pagine più nere della nostra epoca, con ancora troppi risvolti da chiarire circa l’origine e la diffusione di un virus così subdolo e contagioso, per non parlare delle sue varianti. Ma questo umanissimo desiderio non è ancora realizzabile, per dirla con Alain Berset, che ieri a Berna ha ammesso davanti ai giornalisti di essere pure lui, come tutti noi, molto stufo di questa situazione di stallo e di sognare, in cuor suo, di veder cadere il prima possibile ogni restrizione legata alla pandemia. Purtroppo, numeri alla mano, c’è ancora da aspettare.

Di COVID, infatti, non solo si continua a discutere, ma ci si ammala e si muore. Intendiamoci, si muore molto...