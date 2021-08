«Guardando la città dall’alto non si può non notare come dei grandi progetti - che Lugano si trascina dall’era Giudici - si veda sempre solo e soltanto il LAC». Così scrivevamo, una settimana prima delle elezioni, tentando di stilare un bilancio della legislatura che si stava per chiudere. Ed è davvero triste pensare che il destino non abbia permesso a Marco Borradori di vivere abbastanza a lungo da vedere invece completati quei grandi progetti che sotto la sua guida il Municipio è comunque riuscito a portare avanti. Ma l’eredità di Borradori alla città potrà essere colta in altri aspetti, magari meno fisici, meno visibili. Per esempio la sua capacità – e lo riconoscono tutti – di aver funto da elemento di coesione all’interno del Municipio. Non è una qualità secondaria per un sindaco e c’è...