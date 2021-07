Un sogno dentro a un sogno. Ad occuparsi del tema, traducendolo in poesia, era stato Edgar Allan Poe. In tempi recenti, Christopher Nolan ha invece preso il concetto e lo ha portato all’estremo sul grande schermo. Inception, già. Ripensando all’Europeo della Svizzera e, soprattutto, alla sua eredità, ci è venuta in mente una scena di questo film. Quando in un locale sotterraneo di Mombasa, il protagonista Dom Cobb si ritrova ad assistere a decine di persone che dormono sotto l’effetto di un potente sedativo. «Vengono qui per essere svegliate. Il sogno è diventato la loro realtà. Chi è lei per dire altrimenti?». Ecco, appunto: la spiegazione e l’interrogativo del vecchio saggio, che sta a guardia dei dormienti, si sposano bene con la nuova dimensione rossocrociata. Quella delineata all’aeroporto...