E così, la Svizzera non figurerà fra le teste di serie delle prossime qualificazioni. Un problema? Sì, no, forse. Andare in Qatar potrebbe essere più complicato del previsto. L’Europa manderà «solo» tredici rappresentanti al Mondiale 2022: le dieci vincitrici di gruppo, è lapalissiano, accompagnate dalle tre regine dei playoff cui accederanno le dieci seconde classificate e due ripescate della Nations League. Un sentiero, quest’ultimo, molto pericoloso visto che si giocherà con la formula della sfida secca e, ancora, bisognerà superare semifinale e finale prima di festeggiare.

Ritrovarsi in seconda fascia al momento del sorteggio, banalmente, significa rischiare un accoppiamento scomodo. Senza contare le tantissime mine vaganti in terza, quarta e perfino quinta fascia. «Ma vi assicuro che ci...