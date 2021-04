Stupisce, in un periodo perturbato come questo, la notizia della battuta d’arresto, un po’ ovunque in Svizzera, della campagna vaccinale: complici le festività pasquali, infatti, molti cantoni hanno tirato il fiato e, contemporaneamente, il freno a mano, rallentando quel processo di somministrazione che nel nostro Paese era già partito a singhiozzo, in modo esitante e non senza polemiche, con conseguenze dirette sul programma delle riaperture, sul settore economico e sulla vita sociale. Mentre in altre nazioni – ad esempio la vicina Italia, dove peraltro i cittadini non potevano muoversi tra Regioni e tra Province – la campagna è proceduta a pieno regime anche e soprattutto durante il lungo fine settimana appena trascorso, occorre constatare che in buona parte della Confederazione si sia attuata...