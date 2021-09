«Mio corpo, mia scelta» è lo slogan utilizzato da un gruppo di persone a Lugano, venerdì sera, durante una manifestazione pacifica a favore della libertà in tema di vaccinazione e contro il certificato COVID. Persone con ogni probabilità non vaccinate, che con lo scorrere delle settimane e l’arrivo degli impegni e dei piaceri autunnali vedono la loro libertà individuale ridursi non di poco in seguito alle misure restrittive che la Confederazione sta progressivamente introducendo.

Ai manifestanti di venerdì sera e ai loro simpatizzanti non deve però sfuggire una constatazione: rispetto ad altre realtà, anche le più limitrofe, la Svizzera sta facendo il possibile a tutela dei diritti delle persone non vaccinate. Lo dimostra l’ultima decisione del Consiglio federale, che ha evitato una stretta...