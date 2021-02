Se le armi sono dotate di un loro linguaggio simbolico, i bombardieri B-1 dispiegati per la prima volta dagli Stati Uniti in Norvegia la dicono lunga sul cambiamento che sta avvenendo nei rapporti tra Washington e Mosca. Il messaggio del presidente Joe Biden al suo omologo Vladimir Putin è chiaro: gli USA e i loro alleati sono pronti a difendersi contro qualsiasi aggressione del Cremlino in una regione, quella artica, strategicamente sempre più importante. Entro le prossime due settimane inizieranno le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio internazionale a nord-ovest della Russia.

La Guerra fredda tra le due superpotenze ritorna dunque in auge. Deterrenza e dialogo diventano allora per Biden fondamentali linee guida, facendogli assumere da una parte una visione kissingeriana, apparentemente...