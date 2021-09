Il voto per il rinnovo del Parlmento federale tedesco ha dato un nuovo scossone al sistema politico tedesco. Non così forte come nel 2017, quando il partito xenofobo e sovranista AfD (Alternativa per la Germania) aveva fatto irruzione per la prima volta nel Legislativo tedesco con quasi il 13% dei voti e i socialdemocratici (SPD) erano crollati al loro minimo storico (20,5%), mentre i cristianodemocratici e i cristianosociali (CDU-CSU) erano rimasti il primo partito del Paese perdendo però l’8,5% dei consensi rispetto al voto del 2013. Quest’anno, stando ai risultati parziali diffusi ieri sera, la SPD è in chiaro recupero rispetto a quattro anni fa, ma il suo bottino di voti non è certo da record. Tanto che la CDU-CSU pur perdendo circa 8 punti percentuali rispetto al 2017 (elezioni nelle...