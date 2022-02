Il 1. marzo 1995 in Ticino entrava in vigore la nuova Legge sui trasporti pubblici che stabiliva la facoltà per il Cantone di prelevare una Tassa di collegamento. Ma tutto questo è rimasto lettera morta fino all’autunno del 2014 quando Claudio Zali l’ha risvegliata mentre pareva destinata ad un letargo perenne, estrapolandola dalla selva di codici e regole tese a disciplinare, imbrigliare e tassare il nostro vivere quotidiano, suggerendo ai colleghi di Governo di passare dal dire al fare. Ovvero d’incassare quella tassa, da una parte per disincentivare il traffico privato, dall’altra per incamerare 12 milioni di franchi; una manna vista l’agonia dei conti pubblici. Insomma, doveva essere la classica operazione win-win (ovviamente per lo Stato e non per i cittadini). Invece si è dimostrato un...