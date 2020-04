Pensavamo ad un pesce d’aprile di pessimo gusto. E invece no: il Tribunale federale non scherzava affatto. La tassa sui posteggi è avallata. Sentenza del 25 marzo, emessa in piena pandemia, e notizia di ieri, mercoledì 1. aprile, con mezza economia chiusa e aziende in gravi difficoltà. I ricorsi sono stati tutti respinti. Caduto il pesce d’aprile, resta il pessimo gusto. Orrendo. Da non credere. Guardando al bicchiere mezzo vuoto, diciamo che l’Alta Corte ha dimostrato la sensibilità di un rinoceronte. Guardando al bicchiere mezzo pieno, diciamo che l’Alta Corte ha dimostrato un’indipendenza ermeticamente chiusa a qualsiasi - ci si passi il termine - influenza esterna. Sia come sia, la tassa che ci costerà 18 milioni di franchi all’anno (Bellinzona concede la grazia sulla retroattività) è uscita...