Come accade quando si segue un film in cui non mancano le tensioni, così oggi in economia molti guardano più alla parte in ombra della scena – quella da cui ci si aspettano brutte notizie, sull’onda in questo caso del coronavirus – che a quella in luce, che permette di avere, se si vuole seguire il tutto e non solo segmenti, un quadro più rassicurante e meno cupo. È chiaro che per cercare di capire davvero la trama del film, alias le possibili evoluzioni dell’economia, è opportuno guardare a entrambe le parti della scena. Evitando sottovalutazioni dei problemi esistenti ma anche inutili e sbagliati catastrofismi. Vediamo dunque come era messa l’economia svizzera a fine dicembre, sulla base delle cifre rese note ieri dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), e quali potrebbero essere...