L’Ufficio federale di statistica ha pubblicato ieri due comunicati, in contemporanea, uno sul calo del Prodotto interno lordo elvetico nel 2020 causato dalla pandemia e l’altro sul balzo dell’occupazione in Svizzera nel secondo trimestre 2021. Nonostante gli sforzi fatti da molti per mettere in risalto soprattutto le ombre, in omaggio ad una discutibile linea della cattiva notizia che in ogni caso deve scacciare la buona, ad emergere da entrambi sono in particolare alcuni aspetti di una incoraggiante tenuta elvetica. Nel quadro della revisione dei dati degli ultimi anni sul PIL, l’UST fissa al 2,4% il calo annuo nel 2020, ai prezzi dell’anno precedente; si tratta di una evidente contrazione provocata dal coronavirus, ma vanno ricordati due fatti: la Segreteria di Stato dell’economia nel giugno...