La vendetta, come si suol dire, è un piatto che si mangia freddo. E John Bolton, consigliere per la Sicurezza nazionale dall’aprile del 2018 al settembre dello scorso anno, il suo piatto l’ha lasciato raffreddare per bene, prima di servirlo al suo ex capo Donald Trump. Un piatto confezionato sotto forma di libro di memorie nel quale, stando alle prime anticipazioni, dipinge l’inquilino della Casa Bianca come una persona che non ha le competenze per essere il presidente americano e che pensa solo alla sua rielezione. Bolton, costretto a lasciare il suo incarico nel 2019 a causa delle divergenze di vedute sorte con Trump su dossier importanti quali Iran, Corea del Nord e Afghanistan, aveva negato di essere stato silurato dal presidente, sostenendo che era stato lui a rassegnare le dimissioni....