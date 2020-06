Due sberle, una dopo l’altra. Nel momento più delicato della partita. Il cronometro spingeva e spingeva verso il novantesimo, mentre il pallone pareva pesare una tonnellata tanto era sentito (ma non temuto) il ritorno di sua maestà Fabio Celestini a Cornaredo. Diciamolo: il Lugano post pandemia sa convivere perfettamente con la pressione. Dev’essere che questo gruppo ne ha viste, vissute e passate tante negli anni. Nel bene e nel male. Come si dice? Sì, crescendo si impara. A sfruttare il minimo errore avversario, ad esempio. O ancora a spazzare, con forza, l’area di rigore dopo un mezzo brivido subito. I bianconeri hanno giocato su vari piani, rispondendo presente. Per dire: non si sono minimamente scomposti dopo l’inaspettata vittoria del Thun martedì sera. Allo stesso tempo, non si sono...