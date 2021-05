I recenti violenti sali e scendi del valore del bitcoin non hanno scosso più di tanto la fiducia nella più famosa moneta digitale, anche se si moltiplicano gli avvertimenti degli Stati che stanno preparando l’introduzione della moneta digitale delle banche centrali. Infatti la cripto valuta ha recentemente messo a dura prova i nervi dei suoi sostenitori. Elon Musk aveva fatto impennare il suo prezzo ad oltre 60.000 dollari con l’acquisto di 1,5 miliardi di dollari di bitcoin e con l’annuncio che avrebbe accettato la moneta digitale per l’acquisto delle sue automobili elettriche. Lo stesso imprenditore lo aveva fatto scendere la settimana scorsa dopo la comunicazione che non lo avrebbe più accettato quale mezzo di pagamento a causa dell’impatto negativo sull’ambiente. Sorprendentemente Elon...