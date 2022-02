Il forte vento di questa settimana ci ha creato qualche problema nelle nostre traversate verso San Rocco, Caprino e Cavallino, con rollii e beccheggi spaventosi che ci hanno costretti a imballare in carta da giornale le bottiglie di Barbera fatto col mulo. I giornali li abbiamo però tenuti. La mia amica microinfluencer del lago ha infatti voluto ritagliare articoli e foto di politici dei quali su carta non parlerà più nessuno quando i giornali locali saranno scomparsi. Sono ritagli che avranno un valore e che potranno essere venduti al mercatino del sabato in via Canova assieme ai vecchi dischi dei Beatles, a cartoline d’epoca con il generale Guisan a cavallo e al pitale del nonno. Per sapere cosa pensano e cosa fanno i rappresentanti del popolo, se non si vuole sprofondare nella palude dei...