Otto vittorie in dodici gran premi: c’è ancora qualcuno che dubita delle qualità di Lewis Hamilton e della possibilità che a breve possa raggiungere Michael Schumacher sul tetto dei sette titoli iridati? Quando accadrà, Hamilton salirà però su un gradino più alto del campionissimo tedesco, perché domenica a Portimao, in Portogallo, ha ottenuto il primato assoluto delle vittorie, ben 92 contro le 91 di Schumi. Due cannibali che hanno messo in ombra tutti i rivali, portando alla noia la disciplina che ha dato loro gloria. Perché quando si vince sempre si finisce per stancare e l’ostentazione continuata della bravura crea monotonia. Hamilton in questo è assecondato da una Mercedes imbattibile, così come Schumacher aveva una Ferrari da favola. Non a caso le prime parole dopo il trionfo di domenica...