Il signor Bernascotti quest’anno si prepara a celebrare le feste natalizie con particolare impegno. Vuole sia un momento memorabile. Del resto lui di cose memorabili se ne intende, visto che porta il nome di Neil, datogli dai suoi per celebrare il primo uomo sbarcato sulla luna. Per l’evento conta sull’aiuto della moglie Coco, che deve il nome alla passione della madre per la serie...