Qualche giorno fa l’allenatore di una squadra professionistica ticinese ci chiedeva quando il nostro giornale avrebbe ripreso a proporre articoli sportivi non direttamente collegati alla pandemia di coronavirus che ha stravolto le nostre vite. Dopo un comprensibilissimo e naturale sentimento di rifiuto - chiamiamolo così... - si assiste ora ad un’altrettanto comprensibile e naturale voglia di sport. Non si tratta, a nostro modestissimo parere, di una mancanza di rispetto nei confronti di chi sta lottando contro questa subdola e schifosa malattia o verso chi, purtroppo, non è riuscito a superarla. Lo sport - come l’arte, la cultura, la musica - può diventare in questi giorni difficilissimi per tutti un mezzo per cercare di ritrovare un minimo di serenità, ancorché effimera. Ed allora, in questo...