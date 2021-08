Federer a volte piange quando vince, a volte quando perde. Le sue lacrime da perdente sono più celebri di quelle da trionfatore. È una frase che ci è rimasta impressa e che abbiamo memorizzato da un libro più legato alla psicologia che allo sport. Il filosofo francese André Scala, nel suo «I silenzi di Federer» (0 barra 0 edizioni, Milano 2012), osserva da diversi punti di vista la realtà e l’immaginario, i gesti immacolati sul campo e quelli che non vediamo. Il campione come eroe e l’uomo che deve fare i conti con il mito. Il mito di sé, nel caso di Roger. È difficile per un campione, che ha fatto del tennis la sua professione, annunciare attraverso un video una terza operazione al ginocchio. Con tutto quello che ne consegue: una lunga pausa per la riabilitazione e un’eventuale lenta ripresa,...