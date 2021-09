La bellezza della ragazza a cavallo è caratterizzata dalla leggerezza e dall’eleganza della sua nudità, non tutta scoperta ma sufficientemente per sottolineare l’emozione che suscitava e suscita questa raffigurazione. L’erotismo non c’entra se non nell’ispirazione del soggetto, che ha episodi mitologici analoghi in maestri precedenti. Lady Godiva è una bellissima giovane, nata nel 990, moglie del signore di Coventry che la usa per mettere alla prova i suoi cittadini. Le propone di girare nuda sul cavallo e se nessuno starà alle finestre o scenderà in strada per guardarla lui promette che toglierà molte tasse e balzelli opprimenti per i quali soffrivano e ai quali aspiravano i cittadini. Soltanto un giovane aprì una feritoia nella persiana di casa per guardarla e rimase così folgorato dalla...